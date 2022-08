Start ratat in Liga 3 pentru echipele covasnene

Sambata a debutat editia 2022-2023 a Ligii 3, in Seria 5 cele doua reprezentante ale judetului Covasna contabilizand o remiza si o infrangere.Sepsi OSK 2 a evoluat pe propriul teren, in compania echipei Olimpic Cetate Rasnov. Dupa o prima repriza fara goluri marcate, oaspetii au deschis scorul in minutul 73. Alb-rosiii au revenit, iar in minutul 78 Vura Otto a adus egalarea, scorul final fiind de 1-1 si aducand astfel un prim punct in clasament pentru Sepsi OSK 2.Tot pe propriul teren a ... citeste toata stirea