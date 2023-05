In etapa a 6-a din Play-Off-ul Superligii, Sepsi OSK a remizat pe propriul teren cu Farul Constanta, liderul clasamentului, jucatorul etapei fiind desemnat Marius Stefanescu, care, alaturi de Mihai Balasa, a fost nominalizat in echipa ideala a etapei.Dupa ce a trecut de campioana en-titre, CFR Cluj, si s-a calificat in finala Cupei Romaniei, Sepsi OSK a facut o partida buna si in compania liderului din Superliga, Farul Constanta. Desi trupa lui Gica Hagi a deschis scorul, elevii lui Cristiano ... citeste toata stirea