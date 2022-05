Stefanescu si Paun, in premiera la echipa nationala

Selectionerul Edi Iordanescu a anuntat ieri lotul cu care va aborda partidele din Liga Natiunilor, in premiera la echipa nationala fiind convocati si doi componenti ai echipei Sepsi OSK, Marius Stefanescu si Nicolae Paun.Evolutiile bune si mai ales constante ale celor doi jucatori de la Sepsi OSK, Marius Stefanescu si Nicolae Paun, au atras atentia selectionerului Edi Iordanescu. In varsta de 23 de ani, Marius Stefanescu a evoluat in 35 de partide in acest sezon al Ligii 1 si a marcat 8 ... citeste toata stirea