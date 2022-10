Sub presiunea rezultatului

Superliga a ajuns la prima etapa a returului sezonului regulat: in etapa a 16-a, Sepsi OSK o va intalni pe Universitatea Craiova, sambata, 29 octombrie, cu incepere de la ora 21:30, pe Stadionul Sepsi Arena.Dupa o serie de trei infrangeri consecutive, Sepsi OSK a ajuns pe pozitia a opta in clasament, in afara zonei de Play-Off. Desigur, adversarii intalniti au fost de calibru: liderul Farul Constanta, campioana en-titre CFR Cluj si FCSB. Astfel, la jumatatea sezonului regulat, covasnenii se ... citeste toata stirea