Partida Sepsi-SIC - Luceafarul Buzau a deschis etapa a 11-a din Liga 1 la futsal, alb-verzii reusind o victorie la scor, rezultat 11-3.Avand in fata un adversar de care a trecut in tur, chiar la el acasa, pentru Sepsi-SIC nu se anunta o partida dificila. Totusi, prima repriza a fost ceva mai echilibrata, la pauza elevii antrenorului-jucator Manya Szabolcs conducand cu 4-2. In partea secunda, ... citeste toata stirea