Supercupa Romaniei la editia a 24-a

Sepsi OSK va bifa sambata o noua premiera, urmand sa intalneasca pe campioana CFR Cluj, la Arad, in lupta pentru Supercupa Romaniei.Va fi cea de-a 24-a editie in care trofeul va fi pus in joc, prima editie avand loc in 1994, atunci cand Steaua Bucuresti, echipa campioana, a invins la limita pe Gloria Bistrita, detinatoarea Cupei Romaniei. Practic, Supercupa este trofeul pe care si-l disputa campioana si detinatoarea Cupei Romaniei, iar in anii 1996, 1997, 2000, 2004 si 2008 nu a fost acordat, ... citeste toata stirea