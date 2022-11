Tanara sportiva Veronica Elena Oltean s-a remarcat la Cupa Europeana de Judo

In perioada 17-20 noiembrie, in Ungaria, la Gyor, a avut loc Cupa Europeana de Judo pentru cadeti U18, sportiva Veronica Elena Oltean legitimata la CSM Sfantu Gheorghe clasandu-se pe pozitia a cincea.Competitia a adunat la start 380 de sportivi, 228 la masculin si 152 la feminin, din 29 de tari. La doar 15 ani, Veronica Elena Oltean, componenta a lotului olimpic al Romaniei de judo cadeti, a participat in cadrul categoriei -44 kg, alaturi de alte zece sportive. Calificata pana in semifinale, ... citeste toata stirea