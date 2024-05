Tinerele handbaliste ale Sepsi-SIC, evolutii apreciate in primul lor sezon in liga secunda

Echipa de handbal a Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a incheiat primul sau sezon la senioare de la reinfiintarea sectiei, in 2019. Formatia covasneana s-a clasat pe locul patru in Seria A a Diviziei A, la egalitate de puncte cu locul trei, ocupat de Unirea Slobozia. Astfel, tinerele handbaliste antrenate de Carmen Cartas si Eugen Ciulei s-au aflat la doar un mic pas de "Final 8" al ligii secunde, turneul final de promovare.Repartizata in cea mai dificila si echilibrata din cele trei serii, Sepsi-SIC ... citește toată știrea