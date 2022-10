Tompa Krisztian conduce clasamentul Campionatului de Motocros inaintea finalei

Sezonul de motocros de anul acesta se apropie de final, iar sportivul covasnean Tompa Krisztian se pregateste pentru finala Campionatului Est-European, dar si a celui National, care vor debuta la Ciolpani la sfarsitul acestei saptamani. Tanarul vrea sa demonstreze si in acest an ca este cel mai bun la categoria sa. El s-a axat in ultima perioada si pe o mai buna promovare a sa pe retelele sociale.Chiar daca au mai ramas cateva etape pana la incheierea sezonului de motocros de anul acesta, ... citeste toata stirea