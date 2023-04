Clubul Sportiv Sugas Sfantu Gheorghe a organizat weekendul trecut prima etapa a Campionatului National de Motocros 2023. La concursul care s-a desfasurat pe circuitul de langa Sugas Bai s-au inscris peste 120 de participanti din toata tara, insa o parte dintre ei s-au retras. Sportivul din Sfantu Gheorghe, Tompa Krisztian, cel care s-a implicat si in organizarea evenimentului, a reusit sa castige ambele manse in cadrul clasei MX1."Am fost foarte obosit, pentru ca am lucrat foarte mult pe ... citeste toata stirea