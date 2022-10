Tompa Krisztian, patru titluri consecutive la Campionatul National de Motocros

Finala Campionatului National si European BMU de Motocros 2022 s-a desfasurat weekendul trecut pe circuitul TCS Racing Park din Ciolpani, iar covasneanul Tompa Krisztian a castigat ambele curse si si-a aparat astfel titlurile obtinute in anii trecuti.Dupa victoriile obtinute la sfarsit de saptamana, tanarul din Sfantu Gheorghe, Tompa Krisztian, este pentru al patrulea an la rand Campion National al Romaniei si dublu Campion Est-European."In weekend am avut ultima etapa din cadrul ... citeste toata stirea