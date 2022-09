Trei echipe cu maxim de puncte in Liga 4

In etapa a 2-a din Liga 4 Covasna, in cele sapte partide disputate, patru victorii au revenit gazdelor, una singura oaspetilor, alte doua intalniri terminandu-se la egalitate.CSO Baraolt, campioana din sezonul trecut, este in fruntea clasamentului, dupa victoria de pe teren propriu cu ACS Staruinta Zagon, un succes conturat in partea secunda. Performera etapei a fost AS Perko Sanzieni, singura echipa care a obtinut victoria din postura de oaspete. Scorul rundei l-a realizat AS Covasna, cu ... citeste toata stirea