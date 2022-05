Duminica s-au disputat ultimele doua partide din cadrul etapei a 3-a contand pentru Liga 4 Covasna, in fruntea clasamentului aflandu-se CSO Baraolt, AS Prima Bradut si AS Progresul Sita Buzaului, cu cate 9 puncte.Etapa a fost deschisa de victoria celor de la CSO Baraolt, 5-3 cu ATSC Reci, apoi ACS Nemere Ghelinta a realizat scorul etapei, 7-0 cu AS "Venusz" Ozun. Avea sa fie o runda a gazdelor, duminica: AS Progresul ... citeste toata stirea