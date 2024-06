Trei echipe sunt deja in optimi

Dupa doua etape disputate in faza grupelor la Euro 2024, trei echipe sunt deja calificate in optimile de finala: tara gazda, Germania, Spania si Portugalia.Germania, prin victoria in fata Ungariei si-a consolidat prima pozitia in Grupa A, remiza dintre Scotia si Elvetia lasand deschise calculele in vederea calificarii in faza urmatoare. Spania a trecut de Italia, gratie unui autogol, si este deja in optimi, acolo unde mai pot spera sa se califice azzurri, dar si Albania sau Croatia, dupa ... citește toată știrea