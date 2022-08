Trei jucatori de la Sepsi OSK in echipa ideala a etapei

Chiar daca etapa a 6-a din Superliga a fost incompleta, partidele echipelor implicate in competitiile europene fiind amanate, Liga Profesionista de Fotbal a alcatuit echipa ideala a rundei in care se regasesc trei jucatori de la Sepsi OSK, precum si antrenorul Cristiano Bergodi.Partida de pe Cluj Arena nu a fost una spectaculoasa, dar cel mai important aspect este ca Sepsi OSK a reusit cea de-a doua victorie in acest sezon. Desigur, spectacolul sportiv din teren, atat cat a fost, a ramas ... citeste toata stirea