Trei jucatori de la Sepsi OSK in echipa ideala a etapei

Din nou, Sepsi OSK a avut nominalizati in echipa ideala a etapei, realizata de Liga Profesionista de Fotbal, aceasta in urma victoriei din runda a 18-a, pe propriul teren, cu Petrolul Ploiesti.Sepsi OSK a reusit sa lege doua victorii consecutive in campionat, dupa un 5-0 la Pitesti cu FC Arges venind succesul, 2-0, cu Petrolul Ploiesti. Covasnenii au dovedit in ambele partide apetit ofesiv, dar mai ales ca sunt capabili sa inchida culoarele spre propria poarta, dovada cele doua victorii fara ... citeste toata stirea