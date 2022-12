Trei partide in compania liderului

In Campionatul National de hochei, pentru echipa din Targu Secuiesc, Haromszeki Agyusok, urmeaza o serie de trei partide infernale in compania liderului la zi, ACSH Gheorgheni.Practic, aceasta serie a fost deschisa deja cu o disputa care a avut loc la Gheorgheni si in care Haromszeki Agyusok s-a impus dramatic, in urma loviturilor de departajare, rezultat 6-5 (1-1, 1-2, 3-2, 0-0, 1-0). Omul meciului a fost portarul Laszlo Arnalod, decisiv in momentul loviturilor de ... citeste toata stirea