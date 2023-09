Echipele de junior ale clubului Sepsi OSK au avut evolutii bune, cea mai buna performanta inregistrandu-se in Liga Elitelor U16, unde alb-rosii au trecut cu 9-0 de Dinamo Bucuresti.In Liga Elitelor U14, Sepsi OSK si-a trecut in cont a treia victorie in patru partide disputate, prin succesul cu 6-1 in fata echipei LPS Piatra Neamt. Autorii golurilor au fost: Codreanu, Fulop, Marsavela, Bruma, Ambrus si Florea. Sepsi OSK ocupa pozitia a treia in clasamentul Seriei 1, la trei puncte distanta de ... citeste toata stirea