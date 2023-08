La cele patru categorii de varsta din cadrul campionatelor de juniori, in etapa care s-a disputat la finalul saptamanii trecute, Sepsi OSK a inregistrat trei victorii.Singura infrangere s-a consemnat in Liga Elitelor U15, Sepsi OSK fiind invinsa de CSA Steaua cu rezultatul de 3-1. Unicul gol pentru alb-rosii a fost reusit de Urszuly. A fost prima infrangere pentru Sepsi OSK, in clasamentul la zi nu mai putin de sapte echipe avand cate sase puncte, dupa trei etape disputate.Tot intr-o ... citeste toata stirea