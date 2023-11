Acesta a fost bilantul din weekend al echipelor de juniori din cadrul clubului Sepsi OSK, cele mai consistente victorii inregistrandu-se la U17 si Tineret, ambele reusite in deplasare, la Timisoara.Desi sunt vecine de clasament, in Liga Elitelor U14, Sepsi OSK a pierdut la scor, in deplasare, pe terenul Politehnicii Iasi, rezultat 4-0 in favoarea gazdelor. Dupa 13 etape disputate, Sepsi OSK ocupa pozitia a cincea, la un singur punct distanta chiar de Politehnica Iasi, clasata pe locul patru. ... citeste toata stirea