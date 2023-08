Echipa de handbal feminin Sepsi-SIC, care in editia 2023-2024 va evolua in esalonul secund, Divizia A, are programate trei partide amicale in aceasta perioada, toate la Sfantu Gheorghe.Pregatirile echipei conduse de Carmen Cartas si Eugen Ciulei au inceput de ceva vreme, Sepsi-SIC disputand o serie de partide amicale atat la Brasov, cat si la Galati, cu Corona Brasov (echipa de tineret), Dunarea Braila (echipa de tineret), CSM Roman (Divizia A) si CSM Galati (Divizia A). Dupa aceste ... citeste toata stirea