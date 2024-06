Tricolorii au pierdut, dar calificarea in optimi se joaca

In a doua partida disputata in faza grupelor la Euro 2024, Romania a fost invinsa de Belgia, dar calificarea in optimile de finala nu este compromisa.Dupa victoria cu Ucraina, tricolorii porneau cu un bonus moral in fata Belgiei, totusi deznodamantul partidei nu a fost cel asteptat. Inca din startul partidei, "diavolii rosii" au deschis scorul prin Tielemans. Romania putea egala, dar Casteels a scos de sub transversala lovitura de cap a lui Dragusin. Ambele echipe au mai avut ocazii pana la ... citește toată știrea