Trofeul Gerar 2022

In perioada 27-28 ianuarie 2022 a fost organizata editia a XIV-a a concursului national de schi "Trofeul Gerar" pentru elevii care frecventeaza cercurile Palatelor si Cluburilor Copiilor.La concursul organizat de Palatul Copiilor Sf. Gheorghe, Clubul Copiilor Intorsura Buzaului in parteneriat cu Sepsi ReKreativ, Partia de schi Oprea-Valea Mare si Directia Judeteana de Sport Covasna s-au numarat 74 de concurenti. Cele doua partii de schi au fost pregatite in mod special pentru acest concurs si ... citeste toata stirea