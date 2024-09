Ultima sansa pentru o sedinta de yoga in aer liber

Instructorul Gabriela Chirila, YOGAbi, gazduieste sambata, 21 septembrie, de la ora 17:00, ultima sedinta de yoga in aer liber de anul acesta. Evenimentul este parte a Zilelor Sportive, care au loc in acest sfarsit de saptamana.Accesul la activitate este liber."Cu bucurie va invit, cu mic, cu mare, la ultima sedinta in aer liber de yoga de anul acesta, cu ocazia ZILELOR SPORTIVE, care vor vitaliza orasul nostru, Sfantu Gheorghe!Ne vom intalni in Parcul Elisabeta, langa lac, in zona de ... citește toată știrea