Ultimul meci din acest an

Sambata, cu incepere de la ora 15:00, Sepsi OSK va evolua pentru ultima data in acest an, partida fiind programata in cadrul etapei a 21-a din Superliga, la Sfantu Gheorghe, in compania celor de la Universitatea Cluj.Etapa a 20-a a avut cateva rezultate interesante, mai ales acel FC Hermannstadt-Farul 4-0, astfel ca, desi Petrolul a pierdut in deplasare la Rapid, Sepsi OSK a ramas pe pozitia a saptea. Practic, un singur punct ii mai desparte pe covasneni de zona care duce in Play-Off, pentru ... citeste toata stirea