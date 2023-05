Ultraciclistul Bagoly Levente din Sfantu Gheorghe va participa la o noua cursa de anduranta, Hellenic Mountain Race, care se va desfasura in Grecia in perioada 13-20 mai anul curent.Cursa va avea 938 de kilometri, iar Bagoly Levente a ales sa parcurga traseul cu o bicicleta cargo."Nu e cea mai lunga cursa pe care am facut-o pana acum, dar va fi cursa cu cea mai multa urcare: aproape 1.000 de kilometri cu 30.000 m de urcare. Este terifiant pentru majoritatea, dar sunt increzator ca ma voi ... citeste toata stirea