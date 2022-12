Un an cu rezultate foarte bune pentru CSM Sfantu Gheorghe

Conform bilantului prezentat de Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, anul 2022 a fost unul prolific pentru gruparea covasneana, in al carei palmares au intrat 12 titluri nationale, un titlu mondial si unul european.In randurile de mai jos regasiti, detaliat, performantele din acest an prezentate de directorul Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, George Carcadia."Facand o analiza la sfarsitul acestui an, ne putem mandri cu performantele reusite de catre sportivii nostri, care au ... citeste toata stirea