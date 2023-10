Astazi, cu incepere de la ora 20:00, Sepsi OSK va disputa partida restanta din etapa a 7-a, in deplasare cu Poli Iasi, o intalnire, cum spunea antrenorul Liviu Ciobotariu, cat o finala.Dupa o intrerupere a Superligii datorata partidelor echipei nationale, Sepsi OSK revine pe teren cu o partida restanta din etapa a 7-a, un meci extrem de important pentru alb-rosii, avand in vedere situatia din clasament. Mai mult chiar, cu o serie de cinci infrangeri consecutive in campionat, Sepsi OSK are ... citeste toata stirea