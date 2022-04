Un meci de trei puncte pentru Sepsi OSK

Astazi, cu incepere de la ora 17:30, Sepsi OSK o va intalni pe Gaz Metan Medias, la Sfantu Gheorghe, in cadrul etapei a 7-a din Play-Out-ul Ligii 1, o partida in care echipa noastra nu poate avea alt obiectiv decat cele trei puncte puse in joc.Cum FC Botosani a trecut de U Craiova 1948, cu scorul de 2-1, iar Sepsi OSK a cedat la limita in Giulesti, 0-1 cu Rapid Bucuresti, alb-rosiii au ajuns pe pozitia a treia din Play-Out, fiind devansati de trupa moldava. Lupta pentru primele doua pozitii, ... citeste toata stirea