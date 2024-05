Un meci pentru evitarea ultimei pozitii in Play-Off

Astazi, cu incepere de la ora 20:30, Sepsi OSK o va intalni pe Rapid Bucuresti, in ultima partida pe teren propriu din acest sezon.Sepsi OSK se prezinta inaintea acestei partide cu un moral excelent, atat prin victoria cu 4-1 pe terenul celor de la Farul Constanta, dar si prin jocul prestat. Practic a fost al doilea succes din Play-Off, primul fiind obtinut tot in deplasare, chiar la Rapid Bucuresti. Partida cu Farul a propulsat in echipa ideala a rundei trecute nu mai putin de patru jucatori ... citește toată știrea