Un nou concurs pentru pasionatii de ciclism montan: Sugas Enduro

Clubul Sportiv "Show Time" organizeaza, in parteneriat cu Asociatia "CovAlpin", prima editie "Sugas Enduro 2022", o competitie de ciclism montan de nivel usor spre mediu. Aceasta se va desfasura in perioada 7-9 octombrie a.c., pe trasee amenajate in padurile din Sugas Bai, la aproximativ 10 km de Sfantu Gheorghe.Fiind de un nivel usor, organizatorii il considera a fi "probabil cel mai prietenos concurs de enduro din Romania"."Intre 7 si 9 octombrie rasuna padurile din Sugas Bai in zumzet de ... citeste toata stirea