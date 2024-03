Un nou succes pentru antrenorul Carol Santa

Cunoscut in intreaga lume pentru rezultatele atletilor pe care i-a pregatit, Carol Santa s-a putut mandri si in weekendul trecut cu eleva sa Joan Chelimo Melly, care a castigat prestigiosul semimaraton de la Paris.Carol Santa a plecat de la CSM Sfantu Gheorghe in 2011 pentru a antrena in cadrul Federatiei Turce de Atletism. Apoi a trecut in Kenya, acolo unde a descoperit si format o serie de atleti care au obtinut performante notabile pentru Turcia. Spre exemplu, in 2021, Ruth Chepngetich, ... citește toată știrea