In etapa a 13-a din Liga 3, Seria 5, KSE Targu Secuiesc a dispus de SR Brasov, in timp ce Sepsi OSK II a pierdut la scor de neprezentare pe terenul echipei AFC Odorheiu Secuiesc.Seria infrangerilor pentru Sepsi OSK II a continuat si in etapa a 13-a, alb-rosii fiind invinsi, in deplasare, de AFC Odorheiu Secuiesc cu rezultatul de 3-0. Daca la pauza gazdele aveau un avantaj minim, in partea secunda desprinderea a venit in minutul 70, pentru ca inca o reusita sa se consemneze in minutele de ... citeste toata stirea