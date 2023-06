Lotul echipei Sepsi OSK s-a completat cu inca un jucator, este vorba despre fostul stelist Darius Oroian, un tanar in varsta de numai 19 ani.Darius Oroian a fost unul dintre componentii de baza ai echipei CSA Steaua Bucuresti, iar sezonul trecut, in Liga 2, a evoluat in 21 de partide. Cum gruparea din Capitala nu a ... citeste toata stirea