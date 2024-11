Un punct salvat pe final

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si Petrolul Ploiesti au remizat, scor de 1-1, intr-o partida a etapei a 15-a din Superliga.Sepsi OSK a inceput bine meciul cu Petrolul, iar Kallaku (min. 7) si Andres Dumitrescu (min. 17) l-au testat pe portarul oaspetilor, Zima.In minutul 25, Sherif Kallaku l-a faultat pe Keita si a primit cartonasul rosu direct. Trei minute mai tarziu, Petrolul a profitat de omul in plus si a deschis scorul prin Alexandru Tudorie.Situatia devine critica pentru gazde in minutul ... citește toată știrea