In etapa a 6-a din Liga 3, Seria 5, Sepsi OSK II a remizat pe propriul teren cu Ciucas Tarlungeni, in timp ce KSE Targu Secuiesc a fost invinsa, in deplasare, la AFC Campulung Muscel.Dupa doua victorii consecutive, Sepsi OSK II a obtinut doar o remiza, 1-1, in partida cu Ciucas Tarlungeni. Oaspetii au deschis scorul inainte de pauza, trupa lui Valentin Suciu reusind egalarea prin Grigore, in minutul 89. Sepsi OSK II a inceput jocul in formula: Gedo - Popa, Folea, Popsa, Mitu, Grigore, Horciu, ... citeste toata stirea