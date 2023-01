Acesta este bilantul echipei de hochei Haromszeki Agyusok, dupa primele doua partide disputate in Campionatul National, in 2023.Patinoarul din Targu Secuiesc a fost gazda dublei dintre Haromszeki Agyusok si CSM Galati, din cadrul Campionatului National de hochei, partide contand pentru sezonul regulat. In prima disputa, echipa covasneana s-a impus cu rezultatul de 3-1 (0-1, 1-0, 2-0) - dupa ce prima repriza revenise ... citeste toata stirea