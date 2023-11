Desi Sepsi OSK II a evoluat pe propriul teren, iar KSE Targu Secuiesc in deplasare, in etapa a 12-a din Liga 3, Seria 5, singura victorie a revenit trupei lui Calin Moldovan pe terenul celor de la Ciucas Tarlungeni.Sepsi OSK II a primit vizita echipei Olimpic Cetate Rasnov, in fata careia a cedat cu rezultatul de 3-2.Oaspetii au deschis scorul, dar Grigore a egalat, apoi in partea secunda alb-rosii au trecut in avantaj, dintr-un penalty transformat de Feher, din pacate, insa, Olimpic Cetate ... citeste toata stirea