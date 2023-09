Echipele de handbal feminin ale clubului Sepsi-SIC au disputat doua partide la finalul saptamanii trecute, bilantul fiind o victorie la junioare, respectiv o infrangere in Divizia A.In Divizia A, esalonul secund, Seria A, Sepsi-SIC a suferit prima infrangere, in deplasare, la CS Activ Prahova Ploiesti cu rezultatul de 37-23 (18-11). Cu toate ca in prima parte au tinut aproape, covasnencele au cedat in repriza secunda. Principalele marcatoare au fost: Pavel (9 ... citeste toata stirea