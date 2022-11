Un weekend cu 100% reusite pentru juniorii de la Sepsi OSK

Toate cele patru echipe de juniori ale clubului Sepsi OSK, implicate in competitiile aferente, s-au impus in acest weekend, performera fiind grupa de U17, care a castigat cu 7-1 la Timisoara.In Liga Elitelor U15, Sepsi OSK si-a trecut in cont cea de-a treia victorie, in patru partide disputate. De aceasta data, tinerii covasneni au trecut, in deplasare, de LPS Piatra Neamt, cu rezultatul de 1-0, prin golul marcat de Fodor. In Seria 2, Sepsi OSK ocupa pozitia a treia la egalitate de puncte cu ... citeste toata stirea