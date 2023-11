Si dupa a patra etapa din Liga Nationala de Baschet Feminin, Sepsi-SIC continua sa aiba procentaj maxim al victoriilor, in aceasta runda fetele pregatite de Zoran Mikes surclasand-o pe CSTBv CSU Olimpia Brasov cu rezultatul de 104-54.Sala Sporturilor Sepsi Arena a fost gazda partidei programata in etapa a 4-a din Liga Nationala de Baschet Feminin, in care Sepsi-SIC a trecut de CSTBv CSU Olimpia Brasov cu rezultatul de 104-54 (32-12, 19-13, 33-12, 20-17). A fost o ... citeste toata stirea