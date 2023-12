In etapa a 12-a din Liga 1 la futsal, Sepsi-SIC a castigat in deplasare la West Deva, cu rezultatul de 7-5, dupa o partida echilibrata, cu rasturnari de situatie pe tabela de marcaj.Sepsi-SIC a inceput bine partida si a avut un avantaj de doua goluri, dar West Deva a revenit, a intors rezultatul, pentru ca la pauza sa se consemneze egalitatea, 3-3. Dupa reluare gazdele au trecut din nou in avantaj, dar alb-verzii au replicat pe masura si scorul a devenit 6-4 pentru trupa antrenorului-jucator ... citeste toata stirea