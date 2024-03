Victorie dramatica pentru Sepsi-SIC

In etapa a 11-a, din Divizia A, Seria A la handbal feminin, Sepsi-SIC s-a impus cu rezultatul de 33-32, in deplasare la CSU Neptun Constanta, intr-o partida cu un final dramatic.Prima parte a jocului a fost echilibrata, iar la pauza, fetele pregatite de Carmen Cartas au intrat in avantaj, 19-17. In repriza secunda s-a mers umar langa umar, totusi, inainte de final gazdele conduceau cu 31-29. Sepsi-SIC a revenit ... citește toată știrea