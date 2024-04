Victorie importanta pentru Sepsi OSK II

In etapa a doua din faza de Play-Out, Liga 3, Seria 5, ambele reprezentate ale judetului Covasna au evoluat in deplasare, Sepsi OSK II reusind o victorie la Tarlungeni, in timp ce KSE Targu Secuiesc a cedat la Odorheiu Secuiesc.Cum inaintea acestei runde Ciucas Tarlungeni ocupa prima pozitie retrogradabila, a cincea, la doar trei puncte distanta de Sepsi OSK II, partida se anunta de mare lupta pentru alb-rosii. In cele din urma trupa lui Valentin Suciu a reusit sa se impuna, dupa doua reprize ... citește toată știrea