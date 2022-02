Victorie la Bacau, in ultima etapa din turul Diviziei A

Echipa Centrului National de Excelenta Sfantu Gheorghe, cu un lot format in mare masura din junioare ale Sepsi-SIC, a incheiat turul Diviziei A cu o victorie, 36-27 (19-13) in deplasare la Stiinta Bacau. Astfel, la jumatatea campionatului, tinerele handbaliste de la Sfantu Gheorghe au trei victorii si se afla pe pozitia a noua din Seria A a ligii secunde feminine. In primul joc din retur, CNE Sfantu Gheorghe va primi vizita liderului CSM Galati, pe 24 februarie.Sepsi-SIC a castigat derby-ul ... citeste toata stirea