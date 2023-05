In Liga 3, Seria 5, s-au disputat partidele din etapa a 9-a, faza de Play-Out, Sepsi OSK 2 reusind o victorie cu opt goluri, in timp ce KSE Targu Secuiesc a pierdut categoric in deplasare la Olimpic Zarnesti.Pentru a avea o ultima partida linistita, Sepsi OSK 2 avea nevoie de o victorie in disputa cu CS Paulesti, pe care a si obtinut-o, cu rezultatul de 8-0. Valentin Suciu a folosit formula de start: Gedo-Popa, Folea, Morosanu, Mitu, Grigore, Renta, Stanislav, Toma, Nistor, Kocsis. Golurile ... citeste toata stirea