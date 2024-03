Victorie lejera in prima partida din Play-Out

Sepsi-SIC a disputat prima partida din Play-Out-ul Ligii 1 la futsal, la Sfantu Gheorghe, trupa lui Manya Szabolcs invingand-o pe ACS Soimii Simand cu rezultatul de 12-0.ACS Soimii Simand a incheiat sezonul regulat pe ultima pozitie, astfel ca diferenta de valoare dintre cele doua echipe s-a vazut si in rezultatul final. Alb-verzii au controlat jocul in intregime, si au resit doua reprize simetrice, in ambele ... citește toată știrea