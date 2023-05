In Liga 4 Covasna, s-au disputat partidele din etapa a 23-a, cel mai categoric rezultat fiind obtinut de CSO Baraolt, in timp ce AS Prima Bradut s-a impus la Aita Mare si ramane in fruntea clasamentului.A fost o runda cu rezultate interesante, CSO Baraolt obtinand o victorie logica, in timp ce liderul, AS Prima Bradut, a avut o partida grea la Aita Mare, iar AS Covasna a cedat dupa un joc cu opt goluri marcate, la AS Progresul Sita Buzaului. Ultima clasata, FC Catalina, a mai adunat un punct ... citeste toata stirea