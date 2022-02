Victorie pentru Sepsi OSK (2-0) cu Gaz Metan

In etapa a 25-a din Liga 1, Sepsi OSK s-a impus in partida disputata pe propriul teren, rezultat 2-0, cu echipa Gaz Metan Medias, astfel ca sansele matematice pentru covasneni de a juca in Play-Off raman intacte.Prima repriza a fost una in care cele mai importante ocazii de gol au apartinut echipei noastre, dar la pauza scorul a ramas alb, 0-0. Eder Gonzalez a fost primul care a amenintat poarta lui Buzbuchi, in doua randuri, insa, goalkeeperul mediesenilor a fost la post. Au urmat alte doua ... citeste toata stirea