Victorie pentru Sepsi OSK 2 in Liga 3

In etapa a 14-a din Liga 3, Seria 5, Sepsi OSK 2 a castigat in deplasare la CSO Plopeni, in timp ce KSE Targu Secuiesc a fost invinsa pe propriul teren de CS Blejoi.Chiar daca a avut o deplasare dificila, pe terenul ocupantei pozitiei secunde in Seria 5, CSO Plopeni, Sepsi OSK 2 s-a intors cu o victorie rezultat, 2-1 (1-1). Acest succes a venit in urma unui autogol, respectiv a reusitei lui Vura. Antrenorul Valentin Suciu a utilizat formula de start: Niczuly R. - Popa, Cirstean, Dobozi, Mitu, ... citeste toata stirea